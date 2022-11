Italie 49-17 Samoa

L'Italie a imposé sa supériorité aux Samoans pour remporter leur première victoire dans cette tournée de novembre. Serein, les coéquipiers de Paolo Garbisi n'ont laissé aucune chance à une équipe samoane pourtant bien armée avec Seuteni, McFarland, Taufua, Lee ou Alainu'uese. Pour son retour en sélection, l'ailier d'origine australienne Monty Ioane a inscrit un doublé, tout comme Pierre Bruno. L'Italie ne devra tout de même pas de reposer sur ses lauriers, puisque ce sont l'Australie et l'Afrique du Sud qui viendront affronter les Transalpins pour la suite de la tournée...

International - Monty Ioane (Italie)Icon Sport

pays de Galles 23-55 Nouvelle-Zélande

Une semaine après leur victoire étriquée au Japon, les All Blacks avaient à cœur de rappeler à tout le monde que c'est une formation remaniée qui a défié les Nippons. L'équipe type néo-zélandaise n'a fait qu'une bouchée de Gallois dépassés et trop limités pour pouvoir espérer quelque chose. Les avants kiwis ont pris les choses en main pour mettre les leurs sur orbite. Codie Taylor s'est par exemple offert un essai tandis qu'Ardie Savea a encore éclaboussé la rencontre de tout son talent. Les joueurs de Ian Foster tenteront de confirmer la semaine prochaine en Écosse.

Irlande 19-16 Afrique du Sud

Si nous enlevons notre petit côté français et chauvin, on peut clairement dire que cette rencontre était la plus attendue ce week-end. Et comme attendu, ce sont les deux huit de devant qui se sont rendus coup pour coup sur la pelouse de Dublin. À ce jeu-là, ce sont les locaux qui ont pris le dessus grâce au pied de Jonathan Sexton et un essai de Josh van der Flier, élu homme du match. Les Springboks sont tombés et arriveront à Marseille revanchards pour défier les Bleus samedi prochain.

Écosse 28-12 Fidji

Un duel intéressant se jouait en Écosse, entre Écossais et Fidjiens. Malgré un début de match plutôt équilibré, et une grosse mêlée Fidjienne - qui a emporté le pack adverse - les hommes de Gregor Townsend ont petit à petit pris le dessus. Avec le Castrais Botitu placé à l'ouverture, les Fiddjiens ont craqué en seconde période alors qu'ils étaient à deux petits points à la pause. Duhan van der Merwe et Ben White ont inscrit deux essais salvateurs, qui donnaient la victoire aux leurs. L'Écosse enchaînera la semaine prochaine avec la réception de la Nouvelle-Zélande à Murrayfield, tandis que les Fidji joueront en Irlande.

International - Duhan van der Marwe (Écosse)Icon Sport

France 30-29 Australie

Ça, vous ne l'avez peut-être pas manqué mais la France a eu chaud ce samedi soir. Face à des Wallabies accrocheurs, les Bleus s'en sont remis à un essai tardif de Damian Penaud, sur une action individuelle de génie, pour arracher la victoire. Les Bleus poursuivent leur série de onze matchs sans défaite avant d'affronter les champions du monde sud-africains. L'Australie a plutôt rassuré quant à son niveau et a gagné une certaine confiance avant les déplacements en Italie, en Irlande, et au pays de Galles.

Angleterre 29-30 Argentine

C'est la grande surprise de ce premier week-end de tests matchs, l'Argentine a réussi à vaincre l'Angleterre à Twickenham. Une victoire folle, glanée grâce à la précision de l'artilleur des Pumas, Emiliano Boffelli. Auteur de 25 points et d'un essai, l'ailier argentin a permis aux siens de s'imposer pour la première fois depuis 2006 en terre anglaise. Marcus Smith and co, qui avaient pourtant mené au score longtemps pendant la partie, devront se reprendre rapidement avec les réceptions du Japon, de la Nouvelle-Zélande et de l'Afrique du Sud.

Espagne 6-40 Tonga

De suspense, il n'y a pas eu entre l'Espagne et les Tonga. Quelques mois après le scandale de la non-qualification espagnole pour la Coupe du monde 2023, les Transpyrénéens n'ont pas été au niveau, face à des Tonguiens qui avaient fière allure. Willy Havili a notamment inscrit 17 points, alors que Solomone Funaki a marqué deux essais. Ceux qui arboraient une paire de centres Moala-Fekitoa se reprennent après avoir raté leur Pacific Nations Cup cet été.