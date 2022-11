Cela a beaucoup fait parler en Afrique du Sud. Face à l'Irlande à Dublin, samedi dernier, les Springboks ont failli dans l'exercice des tirs au but. Sept points laissés en route au pied, pour au final une défaite de trois petites unités sur la pelouse de l'Aviva Stadium (19-16). Surtout, avec aucun ouvreur de formation sur la pelouse, c'est la grossièreté des différents manqués qui ont attisé les moqueries des supporters sud-africains, notamment sur une tentative de Damian Willemse.

International - Damian Willemse (Afrique du Sud)Icon Sport

"Nous en avons manqué quelques tirs au but et c'est quelque chose sur lequel nous travaillons, reconnaissait le sélectionneur de la nation arc-en-ciel, Jacques Nienaber. Nous et les joueurs mesurons leur réussite aux tirs au but, afin qu'ils sachent à quel pourcentage ils tirent au cours de la semaine". Si le manqué de Willemse a donc été raillé, c'est Cheslin Kolbe qui s'est ensuite emparé du tee pour la suite de la rencontre. Malgré une pénalité réussie, l'arrière a manqué les transformations des deux essais des siens, qui semblaient pourtant dans ses cordes. Une d'entre elles est d'ailleurs passée largement à côté.

Pas une nouveauté pour Kolbe

Pourtant, avec les absences de Pollard et Jantjies, Kolbe va une nouvelle fois prendre la responsabilité des tirs au but face à la France ce samedi. Un rôle peu commun pour lui, mais pas pour autant nouveau. Sous le maillot toulousain, il avait déjà - et avec réussite - pris en charge les pénalités, notamment face au Racing 92 en 2020. Et rappelez-vous aussi de cette finale de Top 14 face à La Rochelle, où l'ailier avait claqué un drop de près de 50 mètres.

Cheslin Kolbe qui bute face au Racing 92Icon Sport

Pour les Sud-Africains, qui ont aussi perdu la bataille de l'occupation contre l'Irlande, cette question du jeu au pied est sur la table alors que la France, qui possède plusieurs buteurs de très haut niveau, se présente samedi. D'ailleurs, pour les Bleus qui ont largement utilisé le jeu de dépossession contre l'Australie, la tactique semble toute trouvée, surtout face à la densité de la défense des Boks...