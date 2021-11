La longue blessure de Charles Ollivon et la nature humaine, craignant le vide, avait eu vite fait d'ouvrir cette question à la veille de débuter ces test-matchs d'automne : Antoine Dupont, promu capitaine cet automne, sera-il un intérimaire ou était-il déjà promis à un CDI ? "Antoine Dupont (32 sélections, 25 ans, Stade Toulousain) sera le capitaine du XV de France en relais de Charles Ollivon (23 sélections, 28 ans, RC Toulon) pour la série de trois matches en France pour l’Autumn Nations Series 2021." s'était contenté d'annoncer laconiquement le communiqué de la FFR. Fabien Galthié et Raphaël Ibanez complétaient immédiatement : "Charles (Ollivon) a participé aux discussions avec les cinq joueurs cités dans la presse (Grégory Alldritt, Anthony Jelonch, Gaël Fickou, Antoine Dupont et Julien Marchand) : il sera à Marcoussis pour passer le relais à son successeur. […] Notre capitaine, c'est Charles Ollivon."

Dupont, capitaine du plus grand exploit de la décennie bleue

Si tout n'a pas été rose pendant ces trois matchs d'automne, la sensation de samedi soir écrase tout le reste. Les Bleus ont battu la Nouvelle-Zélande pour la première fois depuis douze ans et la première fois en France depuis 21 ans. Mieux : ils ont très nettement dominé ce match, hormis un trou d'air de 20 minutes (40e – 60e) et battu leur record de l'écart de points contre les All Blacks. Tout cela, ils l'ont réalisé avec Dupont en leader, pour le plus grand exploit des Bleus de la dernière décennie. Le joueur est, par ailleurs, le meilleur joueur de son équipe. "A mon avis, aucun joueur n'a jamais été une telle évidence qu'Antoine Dupont, pour le titre de meilleur joueur au monde. Sa saison est irréelle " tweetait même la légende Brian O'Driscoll, samedi soir à son propos. De quoi nourrir encore un débat sur le capitanat qui ne manquait déjà pas de piment.

Un Tournoi des 6 nations pour affirmer son aura ?

Au-delà de ce match aux allures d'exploit, par le contenu et l'ampleur de la victoire, Dupont pourrait de nouveau hériter du brassard lors du prochain Tournoi des 6 nations. Gravement blessé début juin à un genou, Charles Ollivon avait été opéré dans la foulée. Les longs délais évoqués ne lui prédisaient pas une reprise du rugby avant le mois de janvier. " On commence à se rapprocher du bout. On n’a pas trop le temps de gamberger " confiait le joueur, fin octobre, sur le site de la FFR. " Je me sens bien depuis le début je n’ai pas eu de grosses douleurs. J’ai connu 15 jours pas tops, pour ne rien vous cacher. Mais au fur et à mesure que les semaines sont passées, je n’ai pas eu de douleurs particulières. J’ai été assez libre au niveau des amplitudes car tout s’est libéré très rapidement. Franchement, je ne suis pas gêné ni embêté. Mais ce n’est pas pour cela que ça va plus vite au niveau des délais."

Rien ne dit qu'il sera de retour à son meilleur niveau, fin janvier, et en capacité de postuler à nouveau au XV de France. Dupont, alors, pourrait se voir offrir une rallonge à son « contrat » de capitaine. Ce qui ne sera pas pour apaiser les débats.