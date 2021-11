Si les Argentins démarrent forts le match avec un essai de Mateo Carreras, ce ne fut qu'une joie de courte durée. Comme à son habitude, l'ogre vert s'est appuyé sur un solide huit de devant, une défense rigoureusement organisée et une discipline primordiale pour le très haut-niveau.

Emmenés par un excellent Joey Carberry, l'Irlande enchaîne un troisième succès consécutifs à l'Aviva Stadium dans cette Autumn Nations Séries après son 60 à 5 contre le Japon et évidemment cet immense victoire (par la symbolique mais uassi le contenu) contre les All Blacks la saison passée. À noter le doublé de l'omniprésent troisème ligne Josh van Der Flier et l'essai de l'inépuisable Cian Healy.

Les Argentins se sont montrés bien trop faibles, bien trop en-dessous d'un match de ce niveau pour espérer quoi que ce soit. L'indiscipline habituelle (13 fautes) a semblé encore un ton au dessus cette après-midi à l'image de cet impact épaule contre tête, bien à retardement et vigoureusement dangereux du clermontois Tomàs Lavanini.