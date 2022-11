"C’est un plaisir et énormément de joie de pouvoir commencer un match. J’ai accompli un rêve, c’est déjà ça. Je me dis qu’il reste du travail à faire pour essayer de rester dans ce groupe. Maintenant, tout sportif rêve de disputer une coupe du monde, donc en restant humble, j’ai envie d’être les Bleus pour cet événement. Mais la saison est encore très longue, il reste beaucoup de matchs à jouer avec le club. Je vais d’abord me focaliser sur ça maintenant que la tournée est finie et on verra le reste plus tard. Quand j’ai pris le carton rouge juste avant la tournée, je m’en voulais énormément. Bien sûr que je pensais que c’était fini. Visiblement non, puisque j’ai eu l’occasion de jouer et d’avoir ma chance."