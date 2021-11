Invaincue cet l’automne et après deux succès contre les Tonga (69-03) et l’Australie (32-15), l’Angleterre vient de conclure cette tournée de novembre avec une troisième victoire face à l’Afrique du Sud d’un petit point, 27-26.

À Twickenham, le XV de la Rose réalisait une entame avec une envie débordante. Les garçons d’Eddie Jones mettaient les Springboks sous pression et après cinq minutes de jeu, Manu Tuilagi, en bout de ligne, marquait le premier essai de son équipe (7-0). Si sur cette action, ledit Tuilagi se blessait, les Anglais n’en restaient pas pour le moins dominateurs. Une dizaine de minutes plus tard, après un bon lancement de jeu, Freddi Steward, en force, inscrivait le second essai de l’Angleterre.

Et l’Afrique du Sud, dans tout ça ? Si les coéquipiers de Siya Kolisi utilisaient souvent le jeu au pied sur leurs lancements offensifs, ils se nourrissaient surtout des fautes anglaises pour rester dans le match. À quatre reprises, l’ouvreur de Montpellier Handré Pollard réussissait des tentatives parfois lointaines et à la pause, l’Angleterre ne menait que de cinq petits points, 17-12.

Impeccable jusque-là, le maître à jouer des Springboks manquait une pénalité lointaine peu de temps après la reprise. Trois minutes plus tard, le numéro dix sud-africain ratait une nouvelle pénalité. Il réglait la mire à la 55e minute et permettait à son équipe de revenir à deux points (17-15). Les Springboks, très bons pendant ce second acte et dominateurs en mêlée fermée, ne cessaient de mettre l’Angleterre sous pression. À un quart d’heure de la fin, Elton Jantjies permettait aux siens de prendre l’avantage au score pour la première fois du match (17-18).

Piqués à vif, les Anglais répondaient immédiatement avec un essai de Raffi Quirke, parfaitement servi par Joe Marchant (24-18). Mais le XV de la rose, terriblement indiscipliné (18 pénalités), recevait logiquement un carton jaune dans la foulée. L’Afrique du Sud en profitait pour reprendre l’avantage au score après un essai de Mapimpi (24-23). Dans une fin de match sous tension, Steyn donnait deux points d’avance aux siens (24-26, 73e) avant que Marcus Smith, à une minute de la fin, n’offre la victoire à l’Angleterre.

L’Angleterre, malgré les absences d’Owen Farrell et Jamie George, termine parfaitement bien sa tournée d’automne et réalise donc un 3/3.