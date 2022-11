Vous retrouvez une place de titulaire avec l’Afrique du Sud. Est-ce un soulagement à un an de la coupe du Monde, après une année dernière difficile pour vous ?

Cette année a été un peu en dents de scie. Mais, oui, ça veut dire quelque chose. Ce maillot signifie beaucoup. Quand tu n’es pas titulaire, tu as un rôle différent à jouer notamment dans le fait de soutenir l’équipe. Peu importe où que l'on ait besoin de moi, je fais toujours le travail dont l’équipe a besoin. Mais bien sûr, cette place de titulaire face à la France signifie vraiment beaucoup de choses.

Vous serez probablement en face d'Antoine Dupont, ce samedi soir. Quel regard portez-vous sur sa progression, alors que vous avez déjà joué contre lui en 2018 ?

Il a changé de dimension. En 2018, il jouait déjà extrêmement bien pour son club. En phase offensive, il joue peu avec son dix car il essaie de lancer les porteurs autour des rucks. Il essaie de se créer des espaces tout autour de cet environnement. C’est un mec rapide, et fort physiquement. Nous allons devoir être au top pour arrêter Dupont. Mais, je pense que nous avons des joueurs intelligents en mesure de le faire. Nous sommes capables de réduire son influence notamment autour des rucks.

Pour vous, est-il le meilleur joueur du monde ?

Oui. Dupont a été élu joueur de rugby de l'année. Il joue dans un grand club et dans une nation forte. Ces équipes sont en confiance et performantes. Donc, tout va pour le mieux pour lui. J'espère que nous pourrons le mettre sous pression, le mettre sur le reculoir. Nous serons peut-être en mesure de lui proposer quelque chose auquel il n'est pas encore habitué. J’ai vu que l'Australie l’a mis un peu sous pression, même si ce n’est pas évident de le plaquer. Une chose est certaine, ça ne sera pas facile de l’arrêter.

Vous venez d’évoquer l’Australie, et c’est surtout Nick White qui a posé des problèmes à Antoine Dupont. Personnellement, allez-vous jouer un rôle similaire ?

Je vais essayer de tout faire pour m’approcher de lui quand je le peux. Nous avons un système défensif différent de celui utilisé par l'Australie. Ils ont évidemment dit à Nick White de s’occuper de lui. Notre équipe tient à respecter son système défensif. Mais, si j’ai l’occasion d’être proche de lui, je me dois d’être en capacité de le faire notamment sur les coups de pied de pression. Mais, dans le jeu, nous ne serons pas toujours à côté. Nous allons devoir défendre en équipe pour s’occuper de Dupont. Et surtout, il ne faudra pas se focaliser uniquement sur lui. Il y a beaucoup d'autres forces dans cette équipe.

Vous venez d’évoquer le jeu au pied du XV de France. Est-ce que vous vous attendez à un match tactique avec une forte utilisation du jeu au pied ?

Nous avons parlé de ça et du nombre de fois qu'ils ont botté le ballon lors de leurs dernières sorties. Ils ont une stratégie assez étrange, car la France tape le ballon au pied puis laisse une grande densité au centre du terrain. Ils sont en mesure de gagner des mètres au pied s’ils sont installés dans ce scénario. Nous avons analysé toute cette partie. Il y aura du jeu au pied, c’est certain. On doit s’aligner sur eux, mais on doit être présents pour contester le ballon en phase offensive. Nous avons des systèmes pour ça. Nous ne voulons pas entrer nécessairement dans une bataille où les équipes se rendent le ballon au pied.

À un an de la coupe du Monde, vous vous situez où par rapport à votre équipe de 2018 ?

Avec le recul, je pense que nous sommes dans une bien meilleure position. Nous étions essentiellement un nouveau groupe en 2018. Nous avons énormément travaillé pour mettre en place notre système défensif, notre tactique concernant le jeu au pied, et nos systèmes offensifs. Nous poursuivons ce qui a été commencé. Évidemment, il y a eu quelques changements dans l'équipe, quelques jeunes sont arrivés. Mais le noyau principal du groupe est toujours là depuis 2018. Maintenant, nous devons oublier où nous étions et ce que nous avons fait dans le passé. Nous devons juste nous concentrer pour donner une bonne performance ce week-end et dans le futur.