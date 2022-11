Le XV de France va-t-il une nouvelle fois connaître les joies d'un trophée ? À l'issue d'une tournée d'automne plus que réussie, les Bleus ont gagné le droit de placer un de leurs cadres dans la liste des nommés pour être élu joueur de ces Autumn Nations Series. L'intéressé se nomme Damian Penaud. Loin d'être volé pour l'ailier clermontois, auteur d'un essai exceptionnel face à l'Australie puis un doublé face au Japon à Toulouse.

Face à lui, Penaud retrouve un visage bien connu du Top 14. Lui aussi aura marqué ce mois de novembre. On parle ici d'Ange Capuozzo. L'international italien a été le grand artisan du succès historique des Transalpins face à ces mêmes Australiens. le All Black Ardie Savea complète ce bau trio. Le troisième ligne kiwi est sur un nuage et pourrait bien rafler la mise. Le grand vainqueur sera connu dans les prochains jours.