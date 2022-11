Le Sud-Africain Eben Etzebeth a laissé un souvenir plutôt contrasté au Rct et, au fil des trois saisons qu’il passa dans le club varois, le deuxième-ligne disputa même plus de matchs loin de Mayol et avec les Springboks que sous les couleurs rouge et noir. Quoi qu’on en dise, Eben Etzebeth a néanmoins prouvé à Marseille qu’il était encore le meilleur deuxième ligne du monde et que d’évidence, ce statut ne souffrait d’aucune contestation possible. Déjà excellent la semaine dernière contre l’Irlande, une équipe face à laquelle il avait lâché un « off-load » de barje pour faire marquer l’un de ses coéquipiers, le deuxième-ligne des Sharks a encore élevé son niveau de jeu de plusieurs crans à Marseille : omniprésent dans le jeu courant, hyperactif en défense, propre en touche et redoutable sur les mauls pénétrants, Eben Etzebeth s’est donc rappelé au souvenir des Toulonnais qui l’avaient, et souvent à juste titre, pris pour cible les soirs où le Rct n’avançait plus au classement…

Kolbe, 100 % aux tirs aux buts !

L’autre grand monsieur de ce match, côté sud-africain ? Ce fut sans nul doute Cheslin Kolbe, l’an passé transféré de Toulouse à Toulon. Kolbe, qui était chargé des tirs aux buts samedi soir, a réalisé un 100 % dans cet exercice (3/3) au stade Vélodrome et démontré que ce rôle lui convenait plutôt bien. S’il fut moins remuant balle en mains que son homologue Kurt-Lee Arendse, auteur du deuxième essai sud-africain, Cheslin Kolbe fut néanmoins percutant, en atteste cette belle charge sur le flanker Anthony Jelonch, lequel termina son plaquage sur l’arrière-train. Alors que les Springboks achèveront leur tournée d’automne la semaine prochaine, en Italie, Cheslin Kolbe devrait quant à lui rejoindre la Rade plus tôt que prévu après avoir été victime d’une commotion cérébrale sur un plaquage d’Antoine Dupont, samedi soir. Quoi qu’il en soit, les supporters du Rct savent donc qu’ils pourront très prochainement compter sur un Kolbe enfin de retour à son meilleur niveau...