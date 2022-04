L'Angleterre n'est pas au mieux depuis quelques mois. Pour le deuxième fois consécutive, le XV de la Rose a terminé son Tournoi des 6 Nations avec trois défaites au compteur en six matchs. Des résultats bien en-dessous du standing de la sélection anglaise, habituée à jouer le titre jusqu'à la dernière journée. Alors les coéquipiers de Maro Itoje veulent redorer leur blason et retrouver le goût de la victoire face à une grosse nation de la planète rugby. Ils en auront donc l'occasion cet été puisqu'Eddie Jones et ses protéges vont défier l'Australie sur ses terres.

La programmation des trois tests a été annoncée ce mardi matin. Le premier match se disputera à Perth le 2 juillet, une semaine après, les deux sélections rebattront le fer du côté de Brisbane avant de terminer ces affrontement le 16 juillet à Sidney. À l'issue de cette tournée, les Anglais seront un peu plus fixés quant à leur réel niveau. De même pour les Australiens, pas au mieux ces dernières saisons.