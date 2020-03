Le XV de France doit, en principe, si d’ici là le coronavirus ne chamboule pas tout le calendrier rugbystique, disputer deux tests en Argentine, programmés les 4 et 11 juillet, à Buenos Aires. Selon nos informations, le groupe sélectionné par Fabien Galthié devrait disputer quatre rencontres en Argentine. Dont deux contre des provinces et possiblement disputées en semaine, ont été prévues, à Salta, au nord-ouest du pays, et à La Plata, ville très proche de la capitale argentine. Ces deux matchs seront dits de préparation aux deux rencontres officielles. Les Bleus devraient décoller de France le lundi 22 juin, sans les finalistes sélectionnés.

Le sélectionneur Fabien Galthié aimerait pouvoir bénéficier, comme pour le Tournoi d’un groupe, au complet de quarante-deux joueurs. Pour le moment, ce chiffre est encore en discussion avec les clubs et tout doit être acté dans l’avenant définitif qui doit être signé entre la LNR, Provale et la FFR avant le début de la tournée en Amérique du Sud.

[...]

