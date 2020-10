L'Ecosse n'hésite pas à naturaliser des joueurs nés à l'étranger. Greg Townsend en déroge pas à la règle, il fera jouer vendredi soir à Murrayfiled contre la Georgie l'ailier de Edimbourg Duhan van der Merwe (titulaire) et le pilier de Glasgow Oli Kebble (remplaçant). Les deux hommes sont nés en Afrique du Sud, ils y ont appris à jouer au rugby mais doivent leur sélection à leurs trois ans de résidence en Ecosse. Duhan Van der Meerwe a déjà 25 ans. Il est passé par Montpellier, brièvement avant de mettre le cap au nord en 2017.

Il fut naguère sélectionné sous le maillot des moins de vingt ans sud-africains. Oli Kebble a 28 ans, il a passé un an à Mont-de-Marsan en 2011 – 2012 avant de se faire connaître chez les Stormers et d'arrivée à Glasgow en 2017. Par ailleurs, le talonneur Fraser Brown sera pour la première fois capitaine de la sélection et Finn Russel sera remplaçant. C'est Adam Hastings qui portera le numéro 10. Au centre, james Lang des Harlequins honorera sa troisième cape, après deux ans d'absence.

Le XV de départ : Kinghorn; Graham; Harris, Lang; Van der Merwe; (o) Hastings; (m) Price; H. Watson, M. Fagerson, Richie ; Cummings, Toolis ; Z. Fagerson, F. Brown (cap), Sutherland

Les remplaçants : McInally, Kebble, Berghan, Harley, Haining, Du Preez, G Horne, Russell