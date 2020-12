Tous les nommés sont d'anciens vainqueurs du titre de joueur ou joueuse World Rugby de l'année. Côté hommes, on retrouve cinq All Blacks : Richie McCaw, Dan Carter, Kieran Read, Brodie Retallick et Beauden Barrett. Thierry Dusautoir, Jonathan Sexton et Pieter-Steph du Toit sont aussi en compétition. Chez les femmes, la Nouvelle-Zélande est aussi bien représentée avec Carla Hohepa, Kendra Cocksedge et Portia Woodman. Les Anglaises ont aussi trois internationales en lice avec Michaela Staniford, Sarah Hunter et Emily Scarratt. La France, elle, est représentée par Jessy Trémoulière. Les autres lauréats de la décennie seront également annoncés au cours de la soirée : joueur et joueuse à VII de la décennie, essai masculin et féminin, XV masculin et féminin.