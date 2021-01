"J'en parlais récemment avec ma femme Silvia : j'ai fait mes débuts en équipe nationale en défiant les All Blacks sur leur pelouse. En novembre, après vingt ans, alors que j'aurai 38 ans, ce sont eux qui viennent en Italie. Ce serait le moyen idéal de boucler la boucle", a déclaré l'ancien capitaine de la Squadra Azzurra, en évoquant son absence pour Tournoi :"L'Italie suit une nouvelle voie, avec de nouveaux entraîneurs et capitaines, dans lequel certaines dynamiques doivent être soutenues et respectées." Reste à savoir si le Toulonnais aura ou non prolongé son contrat avec le RCT d'ici là.