La FFR a tranché. Le match entre la France et les Fidji du 15 novembre se déroulera finalement à Vannes et devant 5000 Personnes. C'est la première fois que la préfecture du Morbihan accueillera un match du XV de France. A l'origine, le match devait se jouer à Saint-Etienne, mais les mesures de couvre-feu ont rendu les choses impossibles. Le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau l'a annoncé, très triste, à la FFR et Limoges et Pau ont décliné cette opportunité. Il ne reste plus que l'accord de France Télévisions pour finaliser cette décision.