Avec 18 plaquages réussis sur 19, il est le meilleur réalisateur des Bleus. Il a mené le paquet d'avants sur le chemin de la victoire sans jamais s'échapper sur le travail ingrat des avants dans les rucks notamment. Il a arraché le ballon des bras écossais avec force et rage. En mêlée il a eu ce rôle de tracteur qui a permis une domination des Tricolores. Il devient incontestablement le patron du pack et l'un des papas de cette équipe de France. Il ne reste plus qu'à prouver qu'il est capable d'enchaîner dans ce rôle au plus haut niveau. Il reste le retour en Écosse et le match Italie pour confirmer.

Impérial en touche dans les airs et au lift il est un élément indispensable dans ce secteur du jeu. Il est sans nul doute sur sa lancée de ses prestations avec Clermont (finale face à Toulouse). Malgré un déchet sur son dernier ballon à la dernière minute, il a toujours tenté de faire vivre un ballon qui n'a jamais été enterré, signe de la patte Galthié sur les animations offensives. S'il est nécessaire de ne pas s'emballer au vu de ce premier match, il est aussi important de savourer et de voir une équipe de France qui gagne avec la manière dans un jeu qui était bien plus entreprenant qu'à l’accoutumée.