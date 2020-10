Nadolo, 32 ans, avait annoncé plus tôt dans l'année qu'il ne souhaitait plus disputer le moindre test-match pour les Fidji, et qu'il ne participerait donc pas à la prochaine Coupe du monde en 2023 en France. Mais l'arrivée à la tête de la sélection fidjienne du Néo-Zélandais, qui l'avait supervisé lors de son passage à Montpellier (Top 14), l'a fait changer d'avis. "Nous avons une relation très forte, et il m'a assuré qu'il allait bien et qu'il avait très envie de jouer", a expliqué Cotter, en ajoutant que "quand il était motivé, Nadolo était un monstre". Nadolo a marqué 19 essais en 29 test-matches en sélection.

Les Fidji participeront en novembre à la Coupe d'automne des nations, une compétition à huit avec les Six Nations, après avoir disputé un match amical contre le Portugal le 6 novembre. La poule A regroupera l'Angleterre, l'Irlande, la Géorgie et le pays de Galles, tandis que dans le groupe B s'affronteront la France, l'Ecosse, l'Italie et les Fidji à partir du 13 novembre. Des matches de classement sont également prévus le week-end des 5-6 décembre.

Le groupe des Fidji

Les arrières : Frank Lomani, Peni Matawalu, Simione Kuruvoli, Ben Volavola, Tuidraki Samusamuvodre, Lepani Botia, Serupepeli Vularika, Jale Vatubua, Waisea Nayacalevu, Semi Radradra, Nemani Nadolo, Josua Tuisova, Kini Murimurivalu.

Les avants : Eroni Mawi, Peni Ravai, Haereiti Hetet, Mesulame Dolokoto, Sam Matavesi, Tevita Ikanivere, Samuela Tawake, Mesake Doge, Jone Koroiduadua, Tevita Ratuva, Leone Nakarawa, Temo Mayanavanua, Chris Minimbi, Mesulame Kunavula, Kitione Kamikamica, Johnny Dyer, Albert Tuisue, Manueli Ratuniyarawa, Lekima Tagitagivalu.