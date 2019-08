Souvenez-vous : c'était au beau milieu du mois de décembre dernier. Le Tournoi 2019 approchait à grand pas quand deux (très) mauvaises nouvelles pour le staff du XV de France sont venues de Clermont. La première était que l'ailier Alivereti Raka, enfin naturalisé, allait se faire opérer du scaphoïde et manquerait les trois prochains mois de compétition, donc le Six nations. La deuxième, c'est que Rabah Slimani, 29 ans, 50 sélections et taulier du pack tricolore allait aussi manquer ce rendez-vous majeur en cette année de Coupe du monde. La raison ? Une grave blessure au mollet, et une indisponibilité évaluée entre 8 et 12 semaines. Coup dur pour l'ASMCA et les Bleus, qui allaient devoir faire sans le puissant droitier natif de Sarcelles.

C'est bien connu, il n'est jamais bon de manquer le Tournoi une année de Coupe du monde. C'est le dernier rendez-vous international majeur avant la grande messe du rugby mondial. Interrogé ce matin à ce sujet en conférence de presse, le droitier a reconnu que ce fut un moment difficile à traverser : "Cela m'a fait bizarre de ne pas être là pendant le Tournoi, mais je suis heureux d'être ici. J'ai toujours autant les crocs, comme tous les autres joueurs d'ailleurs. J'ai regardé les matchs du Tournoi à la télé mais je content de me dire aujourd'hui que je peux réintégrer ce groupe."

" Ce ne sera pas le même match "

Auteur d'un bon premier match à Nice, le droitier a gagné le droit de disputer le match retour : "J'ai appris ma titularisation en même temps que vous, ce matin, juste avant de partir sur le terrain. Le fait que l'équipe soit annoncée tôt dans la semaine est une bonne chose car cela facilite la préparation du match à venir. Je pense que l'équipe trouvera plus facilement ses repères. Il n'y a peu eu tant de changements que cela mais c'est un choix du staff qui a visiblement voulu rester sur la dynamique de la semaine dernière. Cette victoire nous a apporté de la confiance car après deux mois de préparation, nous avons enfin pu tester ce que l'on travaillait. On ne va pas s'enflammer car il reste encore deux matchs de préparation mais c'est bon pour la suite." L'intéressé a aussi reconnu qu'à l'image de l'équipe, ses performances étaient perfectibles : "Je dois encore travailler sur mes replacements ainsi que des petites choses qui ne nous ont pas permis de marquer sur des temps forts."

Pour autant, le Clermontois ne cèderait sa place pour rien au monde : "Ça fait du bien de rejouer au rugby après tout cette préparation, ce physique fait sous la chaleur. C'était génial de retrouver un stade, du public, et de rejouer dans de vraies conditions. " Ces conditions, Rabah Slimani va les retrouver ce week-end dans le temple du rugby écossais, Murrayfield. Mais sait pertinemment que le contexte sera nettement plus hostile : "Ce ne sera pas le même match. Il est de rare de rejouer deux fois la même équipe, mais cette fois ce sera chez eux. Ils devraient faire pas mal de changements donc il faudra rester vigilant." Au moins, les Bleus savent où ils mettent les pieds.