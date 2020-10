Dans les colonnes de l'Otago Daily Times, Steve Hepburn écrit : "Les Wallabies ont un nouvel entraîneur et ils ont des joueurs prometteurs dans leurs rangs... Mais les Australiens ont perdu beaucoup de joueurs de talent et même ceux-là n'étaient pas très bons... Cela ressemble déjà à une victoire confortable pour les All Blacks".

Côté australien, ce n'est pas mieux à lire Bret Harris dans The Guardian : "Les joueurs des Wallabies, en particulier les Brumbies, les Reds et les Melbourne Rebels, ont gagné en confiance en disputant le Super Rugby version australienne, mais il y a aussi la crainte qu'ils se trompent sur le standard de la compétition. Les Wallabies risquent d'avoir un réveil très brutal".

Seul Interrogation au milieu de cette unanimité dans l'analyse des forces en présence, sur le choix de l'entraîneur néo-zélandais Ian Foster de titulariser Jordie Barrett sur l'aile droite de l'attaque alors que son frère Beauden occupera le poste d'arrière. Un pari, selon les médias néo-zélandais et l'entraîneur australien Dave Rennie, lui -même, qu'il n'avait pas vu venir.