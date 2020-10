"Liam Williams (Scarlets, 63 sélections, 29 ans) and Jonah Holmes (Dragons, 3 sélections, 28 ans) ont été libérés de l'équipe nationale pour rejoindre leur province respective qui joue ce week-end. Ils feront leur retour en sélection lundi", a expliqué la WRU dans un communiqué. Les Scarlets se déplacent à Trévise (Italie) vendredi et les Dragons se rendent à Belfast dimanche pour y affronter les Irlandais de l'Ulster, dans le cadre du Pro 14, l'ancienne ligue celte, qui rassemble des équipes galloises, irlandaises, italiennes, écossaises et sud-africaines. La rencontre en France doit servir de préparation au XV du Poireau avant son ultime match du Tournoi des six nations, à Llanelli contre l'Ecosse le 31 octobre, qui avait été reporté en raison de la crise sanitaire.