Aujourd'hui âgé de 37 ans, Pisi, la star basée au Japon, avait été un acteur essentiel dans son rôle de buteur il y a huit ans quand les Samoa s'étaient imposés 32-23 à Sydney pour une première et l'une des plus grandes victoires de leur histoire. Contre l'Australie, le pilier droit Michael Alaalatoa des Canterbury Crusaders honorera samedi sa première cape. il n'aura finalement pas l'occasion de se retrouver face à son frère qui portent les couleurs des Wallabies, Allan Alaalatoa, premier choix comme pilier mais laissé au repos. En juillet, les Samoans, composés essentiellement de joueurs évoluant en Super Rugby et en Europe, ont battu notamment les Tonga (25-17).

Le XV départ des Samoa : Nanai-Williams - Tuatagaloa, Leiua, Lee-Lo, Fidow - (o) Pisi, Malolua - J. Lam (capt), Amosa, TJ Ioane - Leaupepe, Paulo - Alaalatoa, Niuia, Lay

Les remplaçants : Matu'u, Alo-Emile, Mulipola, Tyrell, S. Lam, Polataivao, AJ Alatimu, Tuala