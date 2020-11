Les Leones n'auront pas réussi un deuxième exploit consécutif. Vainqueur de l'Uruguay le week-end dernier (32-20) au terme d'une rencontre dominée de la tête et des épaules, l'Espagne s'est cette fois inclinée 19-10. Les Sud-Américains s'en sont remis à leur ailier et buteur Federico Favaro qui a inscrit l'intégralité des points de son équipe avec un essai, une transformation et quatre pénalités. En face, les Ibères ont inscrit un essai par Julen Goia et cinq points au pied par David Mélé. Le demi de mêlée de Biarritz, Kerman Aurrekoetxea, a bien eu une occasion énorme sur contre-attaque en fin de match mais il n'a pas réussi à conclure. Pour autant, le staff espagnol va rentrer en Europe plein de satisfaction et notamment une seizième place historique au classement mondial !