Après la longue pause due à la pandémie, le XV de la Rose jouera dimanche à Twickenham son premier match depuis le 7 mars face au pays de Galles (33-30) dans le Tournoi des six nations, qu'il finira le 31 octobre en Italie. L'ouvreur et capitaine Owen Farrell est bien présent dans le groupe anglais après avoir été suspendu cinq matches avec les Saracens. Le centre Piers Francis, guéri après avoir contracté le Covid-19, est également retenu, tout comme le pilier Joe Marler, de retour de blessure.

Les joueurs d'Exeter, des Wasps et de Bristol manquent en revanche à l'appel, empêchés par des engagements en championnat avec leurs clubs: les champions d'Europe d'Exeter doivent affronter les Wasps en finale de Premiership samedi. Mais les Wasps, qui comptent plusieurs cas de Covid-19, pourraient être remplacés par Bristol, récent vainqueur du Challenge européen.

"C'est un match important pour nous et nous avons hâte de revenir à Twickenham et de rejouer au rugby", s'est réjoui Eddie Jones. "L'équipe des Barbarians a un riche mélange de talents, donc nous allons nous tester sous pression et tenter d'élever notre jeu à un niveau supérieur", a-t-il encore affirmé. La sélection se rendra ensuite à Rome pour y défier l'Italie le 31 octobre, dans le cadre de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations 2020, reportée en raison de la pandémie de Covid-19. Le XV d'Eddie Jones disputera ensuite l'Autumn Nations Cup, un nouveau tournoi qui la verra affronter la Géorgie, l'Irlande et le Pays de Galles avant un ultime match de classement.

La liste de l'Angleterre pour le match face aux Barbarians

Les avants (17) : Tom Curry (Sale), Alex Dombrandt (Harlequins), Tom Dunn (Bath), Charlie Ewels (Bath), Ellis Genge (Leicester), Jamie George (Saracens), Joe Heyes (Leicester), Ted Hill (Worcester), Maro Itoje (Saracens), Alex Moon (Northampton), Beno Obano (Bath), David Ribbans (Northampton), Will Stuart (Bath), Sam Underhill (Bath), Billy Vunipola (Saracens), Mako Vunipola (Saracens), Mark Wilson (Newcastle).

Les arrières (15) : Ali Crossdale (Saracens), Fraser Dingwall (Northampton), Owen Farrell (Saracens), George Ford (Leicester), Piers Francis (Northampton), George Furbank (Northampton), Willi Heinz (Gloucester), Jonathan Joseph (Bath), Ollie Lawrence (Worcester), Joe Marchant (Harlequins), Jonny May (Gloucester), Alex Mitchell (Northampton), Ollie Thorley (Gloucester), Anthony Watson (Bath), Ben Youngs (Leicester).