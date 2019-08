Rugbyrama : Contrairement à ce qui était attendu, Jacques Brunel a annoncé un XV de départ dans la continuité de celui observé la semaine dernière. Avez-vous été surpris ce matin ?

D. P. : Pas vraiment, on ne se pose pas ce genre de question. Cela fait un mois que l’on fonctionne à 36 joueurs. Voilà, cela fait deux semaines de suite que les coachs en ont choisi 23 pour affronter l’Ecosse, d’autres auront leur chance plus tard contre l’Italie. En attendant, c’est à nous d’essayer de saisir l’opportunité qui nous est offerte, en continuant à bien travailler ensemble.

Avec le recul, quel retour avez-vous effectué du match de la semaine dernière ?

D. P. : Il me semble qu’on a réalisé un assez bon match, assez complet dans le contenu. Après, on peut estimer que nous avons parfois manqué de patience, moi le premier, en commettant plusieurs fautes de main ou en effectuant des choix un peu trop précipités alors que nous étions en situation de marquer. Mais globalement, on s’est plutôt rassuré sur notre défense et nos sorties de camp. C’est sur cette base qu’il faut construire, maintenant, et continuer à bien travailler pour hausser encore notre niveau de jeu.

D’autant qu’en face, vous serez confronté à une toute autre opposition, avec le retour des cadres de la sélection écossaise, dans le contexte toujours difficile de Murrayfield...

D. P. : Il y aura certainement pas mal de changements dans l’équipe d’Écosse qui arrivera très motivée, et pour cela, il faudra bien se préparer. On se doute qu’ils auront à cœur de tout donner, et ce sera à nous de bien répondre collectivement, en équipe. Si l’état d’esprit est au rendez-vous comme il l’a été le week-end dernier, si on continue à ne jamais baisser les bras, on peut faire de belles choses ensemble.