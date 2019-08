Rugbyrama : Quelle première analyse faites-vous de cette défaite ?

Jacques Brunel : Contrastée. Certains secteurs donnent satisfaction. La défense, encore une fois, a montré de belles dispositions. Elle a été compacte, même dans les moments difficiles, avec une belle communication tout au long du match. On peut construire et s'appuyer dessus. L'attaque, en revanche, a été moins performante. Nous avons perdu des ballons au contact, au sol. On s'attendait à ce que l’Écosse soit plus active dans ce secteur mais sur ce plan, il y a du travail à faire.

Quid de la conquête, parfois chahutée ?

J.B. : On perd deux ballons en touche, les Écossais en perdent quatre. Donc rien d'alarmant. En mêlée, en revanche, ça a effectivement été plus compliqué. J'ai du mal à l'expliquer. En première mi-temps, elle tournait beaucoup, de manière étonnante. Ensuite, quand la première ligne écossaise a changé, elle est revenue dans l'axe et nous avons retrouvé de la stabilité et une certaine domination.

Ce match était le test le plus relevé des trois avant la Coupe du monde. Cette défaite vous inquiète-t-elle ?

J.B. : Le match le plus difficile, vous dites ? Je ne vais pas présager de ce qui va arriver... Sur ce match, il y a de l'intensité. Des contacts violents. Au sol, il y a eu une grosse lutte. Je nous ai tout de même trouvé dans la partie. Si l'écart était grand au score, mon analyse serait différente. Mais jusqu'à la fin, nous étions dans le match, au contact avec la possibilité de l'emporter. Même si je regrette la défaite, je suis assez satisfait de la performance de mon équipe.

Malgré tout, c'est une défaite au terme de laquelle vous n'avez jamais semblé être en capacité de mettre votre jeu en place...

J.B. : (il soupire) L'équipe en face a aussi eu une pression défensive et un impact physique différents, supérieurs par rapport à Nice. Elle nous a empêchés de mettre notre jeu en place, oui. Nous avons quelques mauvais choix, des mauvaises orientations de jeu qu'il faudra vite rectifier parce que des pressions défensives de ce type, nous allons en trouver tout au long de la Coupe du monde.

Allez-vous modifier votre équipe pour le dernier match de préparation, face à l'Italie ?

J.B. : Je vous laisse interpréter comme bon vous semble.

Avant de débuter la préparation, vous aviez indiqué que les 37 joueurs auraient du temps de jeu. Est-ce toujours d'actualité ?

J.B. : Il en reste deux qui n'ont pas joué (Vincent Rattez et Anthony Belleau, N.D.L.R.), en plus de Virimi Vakatawa qui vient d'arriver. Si c'est votre question, alors oui, ils seront sur la feuille de match face à l'Italie.