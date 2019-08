Samedi soir à Nice, la France bat affronter l'Ecosse à Nice. Enfin, on va savoir. Tous les quatre ans, à pareille époque, on nous rabâche les oreilles que les joueurs n’ont jamais autant transpiré, que la préparation n’a jamais été aussi difficile. À chaque Coupe du monde, dans des contextes souvent bien différents, c’est la même rengaine. Souvenez-vous. Il y a quatre ans, les Bleus avaient vomi leurs tripes sur les watt-bike, ils étaient prêts à grimper le col du Tourmalet. Ils ont pourtant calé au pied de la montagne néo-zélandaise, posant les deux pieds à terre, mais aussi les fesses. Cette année, c’est sûr, la préparation basée sur la très haute intensité voulue par Fabien Galthié et Thibaut Giroud, va faire des miracles. Positive attitude ou opération de communication, qui sait ?

La composition des Bleus récèle quelques événements forts. Il y aura un nouveau capitaine, Jefferson Poirot qui remplace Guilhem Guirado, touché aux côtes. . Deux joueurs feront leurs grands débuts : le Clermontois Alivereti Raka et le Toulousain François Cros. Le revenant Charles Ollivon sera aussi titulaire. Ces deux derniers étaient sur la liste des réservistes. Peuvent-ils brouiller les cartes et monter dans l'avion in extremis ? A noter aussi le premier forfait de la liste des 37, Geoffrey Doumayrou touché au tendon d'Achille.

Retrouvez dès maintenant l'édition numérique sur www.midi-olympique.fr