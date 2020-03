Les Nations du Sud menacent d’annuler les tests de novembre, réunion à World Rugby à 13h

"Les tests internationaux de l'automne prochain ont de moins en moins de chances de se dérouler. Il est possible que la tournée de fin de saison en Europe soit donc annulée afin que nous puissions reprogrammer la fin du Super Rugby et jouer le Rugby Championship à ces dates, une action que nous pourrions être amenés à faire. L'avenir le dira", a-t-elle affirmé.

Une position qui selon nos informations serait partagée par les trois autres fédérations majeures de l’hémisphère Sud Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et Argentine. En effet, en Nouvelle-Zélande ou en Afrique du Sud, la perspective d’une interdiction de toute compétition jusqu’au mois de septembre est grande. Du coup, les fédérations de ces pays souhaiteraient d’abord jouer leur compétition domestique puis ensuite le Four Nations, et donc ne pas se rendre en Europe.

Prévenu cette nuit, le président de World Rugby Bill Beaumont a convoqué une réunion de ses membres en urgence ce mardi à 13 heures.