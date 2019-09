Les Sud-Africains n'en n'ont rien oublié et en plus d'aligner une composition des plus solides (retour notamment du capitaine Kolisi), le sélectionneur Rassie Erasmus a déclaré à l'approche de la rencontre de vendredi : "la dernière fois que nous les avons joué ils en ont fait un film. Nous devons nous assurer qu'ils n'en ont pas gardé de séquelles".

Voilà qui promet...