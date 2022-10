Les Anglais défieront quatre équipes durant cette tournée. L'Argentine d'abord et le Japon, avant d'aller défier la Nouvelle-Zélande puis l'Afrique du Sud en clôture. Une succession de match dans un laps de temps très court pour préparer le tournoi des six nations. À moins d'un an de la Coupe du Monde c'est également le moyen de se tester face à quelques grosses nations du circuit.

Owen Farrell capitaine du XV de la Rose, sera accompagné de plusieurs cadres habituels comme les frères Vunipola et Maro Itoje, mais également de plusieurs nouveaux visages, six au totales, avec Alex Coles, George Val, Rapava Ruskin, David Ribbans, Hugh Tizard, et Cadan Murley.

Le groupe de l'Angleterre pour la tournée d'Automne :

Trois-quarts : Henry Arundell, Joe Cokanasiga, Owen Farrell, Max Malins, George Furbank, Will Joseph, Jonny May, Cadan Murley, Jack Nowell, Guy Porter, Raffi Quirke, Marcus Smith, Freddie Steward, Manu Tuilagi, Jack van Poortlviet, Ben Youngs

