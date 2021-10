C'était l'information attendue de ce début de semaine. Qui pour prendre le relais du troisième ligne toulonnais Charles Ollivon, actuellement blessé, en tant que capitaine du XV de France ? Le staff des Bleus a tranché : c'est le phénomène toulousain Antoine Dupont qui sera chargé de mener les siens durant la toute prochaine tournée d'automne, comme cela avait été annoncé ce dimanche par Midi Olympique.

Actuellement en très grande forme (en témoigne sa prestation très aboutie face à son ancien club du CO samedi), Dupont est l'un des principaux hommes forts de la sélection tricolore depuis la dernière Coupe du monde, lui qui avait effectué ses débuts internationaux le 8 mars 2017. Cette saison, il a disputé les huit matchs de son club de Toulouse (dont six en tant que titulaire). Et depuis quelques mois, il arrive également qu'il débute certaines rencontres en tant que capitaine. C'est d'ailleurs lui qui avait mené les Rouge et Noir à la victoire lors de la dernière finale de Champions Cup, Julien Marchand étant suspendu. En revanche, avec cette nomination, le natif de Lannemezan s'apprête à prendre encore une autre dimension.

Longtemps pressenti pour endosser la responsabilité, le trois-quarts centre du Racing 92 Gaël Fickou n'a finalement pas vu son nom être retenu. Il en va de même pour le talonneur toulousain Julien Marchand, le numéro 8 rochelais Grégory Alldritt, et surtout pour le troisième ligne Anthony Jelonch, qui avait exercé la fonction avec brio l'été dernier, lors de la tournée en Australie.

Capitaine pour la tournée... et plus si affinités ?

Souvent considéré comme le meilleur joueur de la planète, Antoine Dupont sera donc le capitaine des Bleus pour les trois prochains tests matchs, face à l'Argentine (6 novembre), la Géorgie (14 novembre) et la Nouvelle-Zélande (20 novembre). À voir si cette nomination sera purement provisoire (elle est annoncée comme telle), ou si un potentiel grand succès cet automne rabattrait les cartes et remettrait en question le statut de Charles Ollivon, capitaine attitré du XV de France version Fabien Galthié.

Par Dorian VIDAL