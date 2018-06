Test Match - XV de France - L'antisèche : Les Bleus ont limité les dégâts

Le match : 14 contre 15, la France est meilleure

Évidemment, les débats ont été faussés par l'expulsion précoce de Benjamin Fall. Les Français avaient pourtant bien commencé. Ils ont même marqué un magnifique essai inaugural hélas refusé à Doumayrou qui ne put aplatir. Dommage car le travail de Galletier fut superbe. Mais l'infériorité numérique aidant, les Français ont logiquement craqué et les All Blacks ont marqué quatre essais. Ils ont fait parler évidemment leur vitesse et leur adresse autour de Ben Smith et de Damian McKenzie qui remplaça Beauden Barrett, sorti sur protocole commotion. Nous avons craint un score fleuve au détriment des Français. Il ne vint pas... Car les Bleus ont été les auteurs d'une belle deuxième période, où ils ont possédé le ballon une bonne partie du temps et où ils ont su pousser les All Blacks à la faute et réduire le score par Gomes Sa en toute fin de partie. C'est une petite satisfaction.

Cedate Gomes Sa (France)Icon Sport

L'action : Typiquement All Blacks !

L'essai de Jordie Barrett de la 39e : une relance de 80 mètres avec Ioane, Linert-Brown puis l'arrière des Hurricanes servi à l'intérieur pour finir entre les poteaux. Joli moment de rugby pur.

Le fait : Une défense perméable

Les Français ont forcément souffert en défense à cause de l'infériorité numérique. Sur deux ou trois coups, ils ont voulu trop glisser pour compenser la perte de leur arrière. Ca leur a coûté cher. Les plaqueurs tricolores ne nous ont pas impressionnés sur l'essai de Moody (Priso, 13e et Bastareaud) et de Ben Smith (Doumayrou et Gourdon, 20e).

Geoffrey Doumayrou - FranceIcon Sport

Le joueur : Ben Smith, le funambule

Ben Smith, l'ailier des Highlanders fut décisif par son flair offensif. Il a marqué un essai en s'infiltrant avec maestria dans une défense française qui chassait trop vers les extérieurs (20e).

Le facteur X : La 10e minute qui a tout changé

Évidemment, le match n'aurait pas été le même si Fall n'avait pas reçu un carton rouge dès la dixième minute pour avoir déséquilibré Beauden Barrett en l'air. Situation classique de duel aérien. On ne peut pas reprocher à M.Gardner d'avoir appliqué le règlement, on peut juste estimer qu'il est vraiment cruel car Fall n'avait pas l'intention de faire mal. Mais la menace de la commotion est trop importante.

Test Match - Mathieu Bastareaud (France) après le carton rouge de Benjamin FallIcon Sport

Le crève-coeur : L'essai de Pierre Bourgarit refusé

L'essai refusé à Pierre Bourgarit pour sa première sélection. Le talonneur de La Rochelle s'était imposé sur son dynamisme mais il fut sanctionné pour être tombé au sol avant la ligne et se relever (68e). Décision non scandaleuse, mais sévère.

La question : Les français sont-ils capables de réaliser la même performance samedi prochain ?

Les Français n'ont pas eu de chance. Ont-ils les moyens de titiller les All Blacks à Dunedin si les astres s'alignent en leur faveur ?

La déclaration : Jacques Brunel, sélectionneur du XV de France

"Je tiens à féliciter les joueurs qui ont montré un courage admirable. A quatorze, ce n'était pas facile. Nous avons eu des essais refusés et nous aurions pu terminer plus près. J'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas cinquante points d'écart entre nous et les All Blacks".