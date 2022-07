"Damian, tout le monde le voit sur le terrain: c'est un joueur d'une dimension athlétique hors-normes. Au fil du temps, il est aussi devenu un marqueur, un scoreur. Surtout, il a progressé sur le fait de dézoner, de se rendre disponible aux quatre coins du terrain", a expliqué Labit. "Dans la vie de tous les jours, il amène sa joie de vivre et son flegme. La pression glisse sur lui. Il a un côté détendu, relâché mais, quand arrive le match, il devient une tout autre personne...", a ajouté l'ancien coach du Racing 92. Cette saison, le Clermontois (25 ans, 33 sélections) a inscrit huit essais lors de ses huit derniers matches en équipe de France, dont les deux derniers face au Japon.

L'encadrement des Bleus est également revenu sur le rôle du deuxième ligne Thibaud Flament lors du premier test-match : "Il a pris beaucoup d'envergure", selon Karim Ghezal, entraîneur de la touche du XV de France. "Il n'annonçait pas en club, mais il commence à le faire. Il avait étudié le jeu japonais : je leur dis souvent 'Moi, je vous apporte 80%, à vous d'emmener les 20% qui manquent'. Il avait analysé et, sur le ballon volé par Thomas Lavault, c'est lui qui avait passé la consigne", a indiqué Ghezal.

"Une équipe qu'on craint"

Flament (25 ans, 8 sélections) a livré un match plein face aux Brave Blossoms avec 19 plaquages. Arrivé en novembre, lors de la tournée automnale, le Toulousain s'est rapidement installé dans le groupe France, au point d'être un élément essentiel au Japon, où il devrait débuter samedi son deuxième match de rang.

Les hommes de Fabien Galthié ont signé samedi un neuvième succès consécutif, et visent donc une dixième victoire de rang pour leur deuxième et dernier match de leur tournée estivale. "Le Japon, c'est une équipe qu'on craint. On l'a vu sur le match contre l'Irlande, contre les Lions britanniques, contre l'Ecosse... ils les avaient vraiment embêtés, ils ont marqué des essais sur des mauls, ce qui est rare contre ces équipes. Ils sont assez pénibles mais on a su trouver les bonnes solutions. On sait que ce sera différent sur le second match", a prévenu Ghezal.