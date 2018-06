Test Match - XV de France - Brunel débriefe la compo

Jacques Brunel a misé sur la continuité pour disputer le troisième et dernier test face à la Nouvelle-Zélande ce samedi à Dunedin. Il n'a effectué que deux changements, en essayant une toute nouvelle paire de centre, composée de Wesley Fofana et Rémi Lamerat pour remplacer le duo Bastareaud-Doumeyrou. "Je le fais parce que les Blacks ont aussi changé de paire de centre", a d'abord répondu Jacques Brunel sur le ton de l'humour à la presse néo-zéalandaise qui s'interrogeait sur cette nouvelle association. "Depuis le début je sais que je vais faire jouer Fofana et Lamerat. Je ne les ai pas amenés pour voir la Nouvelle-Zélande et venir au bord de la plage en vacances. Les circonstances ont fait que c'est maintenant" a expliqué le sélectionneur, qui espèrent que le manque de compétition ne sera pas un trop grand handicap pour les deux centres clermontois, puisque Rémi Lamerat n'a plus joué depuis fin avril et Wesley Fofana depuis début mai.

Wesley FofanaIcon Sport

Parra capitaine

Il a ensuite justifié le choix de donner le capitanant au demi de mêlée Morgan Parra, annoncé comme un des lieutenants de Mathieu Bastareaud pour ce périple à l'autre bout du monde : "Cela fait dix ans qu'il a commencé (au niveau international), il a donc l'expérience. A partir du moment ou on n'a pas mis Bastareaud sur la feuille, il paraissait évident que ce soit lui le capitaine".

Morgan Parra - FranceIcon Sport

L'absence de Bourgarit

La plus grande surprise de cette dernière composition d'équipe de la saison était connue depuis lundi. En effet, le talonneur Pierre Bourgarit ayant rejoint les Barbarians, il était donc acquis qu'Adrien Pélissié serait de nouveau sur la feuille de match malgré la bonne prestation du Rochelais lors du second test à Wellington : "Ce qu'il a fait est exceptionnel. Il y a un an, il jouait en réserve de Fédérale 1. On garde ce qu'il a fait en tête, mais il ne faut pas oublier ce que Pelissié a fait dans le Tournoi. Ça peut arriver de se louper, à lui de se racheter".

Pierre Bourgarit - FranceIcon Sport

Autre nouveauté sur le banc des remplaçants par rapport à la semaine dernière : la présence du Lyonnais Félix Lambey à la place de Paul Gabrillagues : "On veut voir quelles réponses il peut donner sur le terrain au niveau international face à une telle opposition après avoir montré de bonnes choses en championnat cette saison". Le deuxième ligne fêtera sa première sélection en entrant en jeu samedi à Dunedin.