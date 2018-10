Test Match - Warren Gatland appelle Luke Morgan et Jonah Holmes pour la tournée du Pays de Galles

Ailier des Ospreys, basés à Swansea, Morgan est le meilleur marqueur de tous les temps (points et essais) de l'équipe galloise de rugby à 7. Il en est déjà à quatre essais en cinq matches cette saison sous le maillot de sa province. Quant à Holmes, né en Angleterre, il va pouvoir porter le maillot gallois grâce à un grand-parent. Il a marqué 10 essais en 11 matches sous le maillot des Tigres de Leicester la saison dernière. Gatland va récupérer huit Lions britanniques dans son équipe qui avait remporté trois test-matches cet été, contre l'Afrique du Sud et l'Argentine. Mais il n'a pas trouvé de place pour Rhys Webb, le demi de mêlée de Toulon.

En son absence, Aled Davies, Gareth Davies et Tomos Williams, qui ont tous participé à la tournée de juin, ont été appelés aux côtés de Dan Biggar, Gareth Anscombe et Rhys Patchell, candidats au poste de demi d'ouverture. "Nous entamons un compte à rebours de 12 mois avant la Coupe du monde, c'est une énorme opportunité pour les joueurs", a souligné Gatland, en insistant sur "les joueurs qui ont bien joué cet été et qui méritent une nouvelle opportunité". "Nous allons avoir beaucoup d'expérience en plus, avec huit Lions britanniques, donc la concurrence va être plus forte", a ajouté l'entraîneur néo-zélandais.

Les 37 Gallois pour les test-matches de novembre :

Avants (20) : Rob Evans, Wyn Jones, Nicky Smith, Elliot Dee, Ryan Elias, Ken Owens, Leon Brown, Tomas Francis, Samson Lee, Dillon Lewis, Jake Ball, Adam Beard, Bradley Davies, Cory Hill, Alun Wyn Jones (capt), Ellis Jenkins, Dan Lydiate, Ross Moriarty, Justin Tipuric, Aaron Wainwright

Arrières (17) : Aled Davies, Gareth Davies, Tomos Williams, Gareth Anscombe, Dan Biggar, Rhys Patchell, Jonathan Davies, Tyler Morgan, Hadleigh Parkes, Owen Watkin, Josh Adams, Steffan Evans, Leigh Halfpenny, Jonah Holmes, Luke Morgan, George North, Liam Williams

Joueurs blessés : Seb Davies, Aaron Shingler, James Davies, Josh Navidi, Taulupe Faletau, Scott Williams, Hallam Amos, Owen Lane

Le programme des matches du Pays de Galles :

3 novembre : Pays de Galles - Ecosse (14h45)

10 novembre : Pays de Galles - Australie (17h20)

17 novembre : Pays de Galles - Tonga (14h30)

24 novembre : Pays de Galles - Afrique du Sud (17h20)