Le sélectionneur gallois sera notamment accompagné de Rory Best, ancien talonneur et légende de l'équipe d'Irlande. Dans le groupe des sélectionnés, on retrouve de nombreux joueurs du Top 14, tels que Peniami Narisia, Leone Nakarawa, Peceli Yato, Johnny Dyer, Ben Volavola ou encore Josua Tuisova, pour ne citer qu'eux.

Notons également que le Palois Aminiasi Tuimaba, le Montpelliérain Masivesi Dakuwaqa, le Toulonnais Jiuta Wainiqolo et le Castrais Vilimoni Botitu pourraient connaître leur première sélection à XV, eux qui ont déjà décroché un titre olympique avec les septistes fidjiens. Lors de leur tournée dans l'hémisphère nord, les Flying Fijians affronteront le pays de Galles, la Géorgie et l'Espagne.

Le groupe fidjien :

Les avants :

Peni Ravai, Eroni Mawi, Samuel Matavesi, Peniami Narisia, Luke Tagi, Mesake Doge, Leeroy Atalifo, Tevita Ratuva, Temo Mayanavanua, Albert Tuisue, Leone Nakarawa, Peceli Yato, Johnny Dyer.

Les arrières :

Masivesi Dakuwaqa, Mesulame Kunavula, Bill Mata, Frank Lomani, Nikola Matawalu, Ben Volavola, Vilimoni Botitu, Levani Botia, Eneriko Buliruarua, Waisea Nayacalevu, Josua Tuisova, Eroni Sau, Aminiasi Tuimaba, Jiuta Wainiqolo, Seta Tuicuvu.