Un moment important de sa carrière, arrivé au terme d'une semaine délicate à gérer : “C’est un rêve qui devient réalité. J’ai eu du mal à entrer dans le match et ce n’est que vers la 30e minute que j’ai senti que mon jeu revenait. La semaine n’a pas été facile à préparer mais, heureusement j’ai eu le soutien psychologique de l’encadrement des All Blacks. Il était hors de question pour moi d’entrer en premier sur le terrain. Sam Whitelock est le capitaine, et c’est à lui de mener l’équipe. Pour moi, l’équipe vient avant ma personne. J’ai eu l’honneur de commander le Haka et c’est toujours un grand moment.”