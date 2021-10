Notons également que Nic Dolly, Tommy Freeman, Mark Atkinson et Raffi Quirke pourraient connaître leur première sélection. Maro Itoje devrait de son côté fêter sa 50ème. "Il s'agit d'un groupe jeune mais très bon et talentueux, qui a mérité sa place. C'est l'une des équipes les plus compétitives que j'ai jamais sélectionnées", a déclaré Eddie Jones.

Le groupe anglais :

Les avants :

Jamie Blamire, Callum Chick, Luke Cowan-Dickie, Tom Curry, Trevor Davison, Nic Dolly, Alex Dombrandt, Charlie Ewels, Ellis Genge, Jonny Hill, Maro Itoje, Courtney Lawes, Lewis Ludlam, Joe Marler, George Martin, Sam Simmonds, Kyle Sinckler, Will Stuart, Sam Underhill.

Les arrières :

Mark Atkinson, Owen Farrell, Tommy Freeman, George Furbank, Max Malins, Jonny May, Raffi Quirke, Adam Radwan, Harry Randall, Henry Slade, Marcus Smith, Freddie Steward, Manu Tuilagi, Anthony Watson, Ben Youngs.