80' : VICTOIRE 17-22 DES LIONS FACE AUX SPRINGBOKS !

80' : Les Lions britanniques et irlandais récupèrent le ballon.

78' : Farrell assure et passe une pénalité pour son premier coup de pied dans ce match. Les Lions creusent l'écart : 17 à 22

76' : Les Sud-Africains en manque de temps de rythme, tirent la langue.

73' : Changement pour les Sud-Africains : Hjantjies à la place de De Klerk.

73' : Changement pour les Lions : Beirne à la place de Lawes.

72' : Le Toulousain Cheslin Kolbe a rabattu le ballon avec sa main droite, c'est donc finalement un en-avant. Deuxième essai refusé pour les champions du monde en titre.

72' : Arbitrage vidéo sur un essai sud-africain à la suite d'un cafouillage.

70' : Changement : Des crampes pour Pollard, remplacé par Hjantjies

67' : Changement : Daly revient sur la pelouse pour remplacer Biggar, percuté violemment. Farrell replacé à l'ouverture.

67' : En-avant de Lukhanyo Am sur une superbe action collective.

67' : Changement : Willemse prend la place de Le Roux chez les Sud-Africains tandis que Furlong sort et cède sa place à Sinckler chez les Lions britanniques

66' : Farrell, capitaine du XV de la Rose, prend la place de Daly

65' : Les Springboks désireux de reprendre l'avantage, manquent néanmoins une pénalité lointaine. C'est le deuxième échec de Pollard dans cette rencontre.

64' : Changement : De Jager remplace Mostert; Elstadt prend la place de Smith chez les Sud-africains. Murray entre à la place de Price pour les Lions.

63' : Biggar, buteur heureux, passe une nouvelle pénalité. Pour la première fois du match, les Lions prennent l'avantage. 17-19

60' : En avant malheureux pour les Lions qui se montrent bien plus présents sur les duels.

56' : Changement : Vunipola entre à la place de Sutherland du côté des Lions. Tout comme Owens qui remplace Cowan-Dickie et Curry qui fait son apparition à la place de Watson.

55' : Biggar inscrit une nouvelle pénalité en faveur des Lions, qui recollent à un point des Sud-africains. 17-16

54' : Les Boks subissent et multiplient les fautes, ce qui profite aux britanniques qui prennent du terrain.

53' : Face aux poteaux, Biggar inscrit une pénalité qui permet aux Lions de revenir à quatre points. 17-13

52' : Ce n'est plus le match. Depuis le retour des vestiaires, les Lions se livrent davantage et la rencontre se veut intense désormais.

51' : Transformation manquée par le montpelliérain, Pollard. Son premier échec du match.

51' : ESSAI DE DE KLERK POUR LES SPRINGBOKS ! L'arbitre est revenu sur sa décision précédente. 17-10

50' : Superbe action solitaire de Du Toit, le troisième ligne sud-africain s'est faufilé entre les lignes britanniques.

47' : Après visionnage de la vidéo, l'arbitre décide de refuser l'essai pour un hors-jeu sud-africain. Pénalité pour les Lions qui bottent en touche.

46' : Arbitrage vidéo en cours sur un essai possible de Le Roux. La réaction est immédiate.

44' : Pénalité transformé par Biggar. Les Britanniques réagissent et lancent leur match. 12-10

44' : ESSAI DE COWAN-DICKIE POUR LES LIONS ! Après une touche à 5 mètres de l'en-but sud-africain et un maul travaillé, Cowan-Dickie conclut une action imparable pour les Boks. 12-8

42' : Changement : Le coaching débute. Changement de première ligne chez les Springboks : Kitshoff à la place de Nché, Malherbe à la place de Nyakane et Marx à la place de Mbonambi.

41' : Le jeu reprend à Cape Town.

40'+3 : MI-TEMPS L'Afrique du Sud domine et mène au score face à des Lions en manque d'inspiration. 12-3

40'+2 : Pourtant dans le temps additionnel de la première période, les Sud-Africains jouent la pénalité. Cette dernière ne donnera rien, c'est la mi-temps au Cape Town.

40' : Henshaw s'infiltre dans la défense australienne grâce à sa vitesse.

39' : Daly s'empare de la pénalité en faveur des Lions cette fois-ci, sur la ligne des 50 mètres mais c'est un échec.

34' : Pénalité au pied manquée pour Biggar. Premier échec pour l'ouvreur gallois de Northampton.

33' : Les Lions ont des difficultés en touche. En manque de communication, les Rouges ont également du mal à se montrer dangereux ballon en main.

31' : Ça passe pour Pollard qui prend en confiance ! 12-3

30' : Les Lions à la faute. Pénalité difficile et excentrée pour les Springboks.

28' : Deuxième faute en touche pour les britanniques sur le lancer de Cowan-Dickie.

27' : L'ambition des Springboks est claire : jouer un maximum au pied pour se dégager et gagner des mètres. Une tactique qui réussit aux hommes de John Erasmus.

25' : Pollard passe la pénalité et ajoute trois points supplémentaires aux champions du monde. 9-3

22' : Excellente défense d'Itoje, tandis que Les Springboks s'approchaient de l'en-but britannique.

18' : De plus de 40 mètres, Dan Biggar ouvre le compteur des Lions. 6-3

17' : 100% pour Pollard qui inscrit sa deuxième pénalité. 6-0

16' : Glissade de Stuart Hogg qui permet aux Sud-Africains de gagner du terrain et se montrer de plus en plus menaçants, à quelques mètres de l'en-but des Lions.

14' : Pollard prend la pénalité. Ouverture du score des Sud-Africains. 3-0

13' : Tom Curry ne sort pas du Ruck, pénalité pour l'Afrique du Sud.

12' : Les Lions subissent en ce début de rencontre et ne parviennent pas à dégager leur camp.

10' : Première mêlée du match, introduction Afrique du Sud.

6' : Dans ce round d'observation, les Sud-Africains se montrent plus dangereux offensivement.

4' : Dans ce début de match, les deux équipes font preuve d'agressivité dans le combat à l'image du plaquage de Nyakane.

2' : Pollard trouve la touche et permet aux Sud-Africains de sortir de leur camp.

1' : COUP D'ENVOI ! Dann Biggar engage pour les Lions.

Avant match : L'hymne de l'Afrique du Sud retentit au Cape Town.

Avant-match : Voici la composition des Lions britanniques et irlandais.

Avant-match : Voici la composition des Sud-africains.

Avant-match : Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama.fr pour vivre en direct la confrontation entre les champions du monde en titre sud-africains et les Lions britanniques et irlandais. Un premier match entre les deux équipes "A" qui risque de faire des étincelles... Le coup d'envoi sera donné à 18h.