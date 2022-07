Pour sa première en tant qu'entraîneur, Michael Cheika a choisi le changement. En effet, huit changements ont été effectués depuis le dernier match des Pumas à Dublin contre l'Irlande, en novembre dernier, qui s'était soldé par une grosse défaite (53-7). Le coach australien des Pumas a également décidé de titulariser un grand nombre de joueurs du Top 14. Sept joueurs de clubs français vont débuter le match contre l'Ecosse : Juan Cruz Mallia (Toulouse), Santiago Cordero et Guido Petti (UBB), Nicolas Sanchez et Marcos Kremer (Stade Français), Jeronimo de la Fuente (Perpignan) et Francisco Gomez Kodela (LOU). Le Toulonnais, Facundo Isa, est quant à lui sur le banc.

La composition de l'Argentine : 15. Mallia 14. Cordero 13. Orlando, 12. de la Fuente, 11. Boffelli, 10. Sanchez, 9. Cubelli, 8. Matera, 7. Kremer, 6. Gonzalez, 5. Alemanno, 4. Petti 3. Kodela, 2. Montoya (cap.), 1. Tetaz Chaparro

Remplaçants : Creevy, Vivas, Sclavi, Paulos, Isa, Bertranou, Carreras, Moroni

Du côté écossais, les cadres Stuart Hogg et Finn Russel ont été laissé au repos. Grant Gilchrist sera le capitaine de l'Écosse pour la première fois, tandis que Luke Crosbie connaîtra sa première titularisation. Le poste de numéro 10 sera confié à l'habituel arrière Blair Kinghorn car l'ouvreur remplaçant, Adam Hastings, s'est blessé avant le départ pour l'Amérique du Sud.

La composition de l'Écosse : 15. Hutchinson, 14. Graham, 13. Bennett, 12. Johnson, 11. van der Merwe, 10. Kinghorn, 9. Price, 8. Fagerson, 7. Crosbie, 6 Bradbury, 5. Gray, 4.. Gilchrist (cap.), 3. Fagerson, 2. Turner, 1. Schoeman

Remplaçants : Ashman, Sutherland, Sebastian, Skinner, Darge, White, Thompson, Tuipulotu