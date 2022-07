Les Tricolores sont arrivés à Toyota City dans la soirée de jeudi et à 200 kilomètres du front de mer, le mercure est encore monté de quelques degrés : dans l’intérieur des terres, le vent qui rafraîchissait la capitale économique du pays -où les coéquipiers de Charles Ollivon avaient posé le pied il y a huit jours- a bel et bien disparu et pour l’entraînement du capitaine, ce vendredi après-midi, il faisait donc 39 degrés à l’ombre.

A ce sujet, Tricolores et Nippons ont beau être surentraînés, plutôt jeunes et globalement habitués à la souffrir, ce qui les attend samedi après-midi au Toyota Stadium, à l’heure la plus chaude de la journée, sera naturellement à la limite du supportable. N’est-ce pas ? "Il y a trois ans, répondait Charles Ollivon après l’entraînement du capitaine, il faisait déjà très chaud. Là, c’est encore un degré supérieur mais le terrain est à l’ombre. Ce sera supportable. L’entraînement du capitaine (réalisé à la même heure, N.D.L.R.) s’est en tout cas très bien passé."

Malgrè tout, le protocle relatif à la rencontre sera samedi largement renouvelé. Raphaël Ibanez, le manager du groupe France, explique : "Une réunion s’est tenue vendredi après midi avec le corps arbitral et il a été convenu que nous aurions trois water break par mi-temps : le premier à la 10 ème, le second à la 20 ème et le troisième à la 30 ème. Ce seront des pauses très courtes, des coupures d’une minute à peine."

A cet instant de la conférence de presse, Ibanez marquait une pause et reprenait : "Je tiens à souligner que je n’ai entendu aucun joueur du XV de France se plaindre des conditions dans lesquelles se joueront ces matchs. Mais à l’issue de cette tournée, il faudra se pencher sur l’organisation de ce type de rencontre à des heures très chaudes de la journée." Mais si le match de demain se disputera bel et bien à 15 heures (8 heures en France,), ne serait-il pas envisageable de repousser le suivant de quelques heures ? Ibanez conclut ainsi : "Je ne sais pas si c’est une possibilité et je ne permettrais pas de faire de l’ingérence dans les règlements du rugby international. Mais la sécurité des joueurs est fondamentale. Il faudra tôt ou tard se pencher sur ces choses-là".