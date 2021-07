Les hommes de Fabien Galthié doivent enchaîner trois matchs en dix jours et affrontent à nouveau les Wallabies le 13 juillet à Melbourne, moins d'une semaine après leur courte défaite de mercredi. Le plus dur reste sans doute à faire dans les prochains jours pour tenter de décrocher une victoire en terre australienne : "Le plus dur, je ne sais pas, mais le plus excitant arrive, ça c'est certain. On est dans le vif du sujet. Le premier match est passé, c'est parti ! On est tous à fond, on a bien récupéré, on a bien travaillé ce matin, on a fait tourner le moteur et on est repartis au travail... On a tous hâte d'être à mardi soir", a promis Vincent en conférence de presse.

À 21 ans et du haut de ses 11 sélections, le Montpelliérain fait figure de cadre au sein de l'équipe de France, rajeunie et inexpérimentée, en tournée estivale. Les Bleus doivent en effet disputer trois matches contre les Wallabies locaux et, malgré cette défaite inaugurale, n'ont pas abandonné l'espoir de remporter la série.

Gros : "C'est un objectif pour toute l'équipe"

"C'est un objectif pour toute l'équipe. Ca n'a pas été fait depuis longtemps, surtout ici. Ca serait bien d'avoir une victoire, ça serait déjà pas mal avant de parler de gagner la tournée. Ce premier match est encourageant pour la suite, on va faire de notre mieux pour remporter la tournée", a abondé le pilier toulonnais, Jean-Baptiste Gros. La France ne s'est plus imposée en Australie depuis le 30 juin 1990 et une victoire 28-19.

Tournoi des 6 Nations 2021 - Jean-Baptiste Gros (France) face au pays de GallesIcon Sport

Mercredi, les Australiens l'ont emporté grâce à une pénalité de leur ouvreur Noah Lolesio (80e+4), à la suite d'un cafouillage improbable des jeunes Coqs.