Une manche à 0 pour la Nouvelle Zélande. Les hommes de Ian Foster ont remporté la première rencontre de la Bledisloe Cup en se faisant peur. La première mi-temps est dominée par l'Australie sans, pour autant, réussir à être devant au score. A la 30ème minute, les Wallabies sont menés 9-3. Vient alors un éclair de génie initié par Brandon Paenga-Amosa. Le néo-montpelliérain saute la touche, le ballon atterrit dans les mains d'Hunter Paisami qui se défait de Richie Mo'unga et envoie valser Codie Taylor d'un puissant raffut avant de transmettre à Andrew Kellaway qui va conclure l'action. La réaction des Blacks est immédiate. Avant le retour aux vestiaires, les locaux multiplient les temps de jeu dans les 22 australiens et Sevu Reece inscrit le premier essai de son équipe. 16-8 à la pause pour les hommes en noir. En deuxième période, les All Blacks changent de dimension. Ils sont remis sur les rails par une interception de Richie Mo'unga. S'en suit deux nouveaux essais d'Havili et McKenzie qui portent le score à 33-8. Moins engagé dans les 20 dernières minutes, les Néo-Zélandais voient l'Australie inscrire trois essais, un doublé de Banks et un autre d'Uelese. Score final 33-25 pour les coéquipiers de Sam Whitelock.

La faillite au pied de Noah Lolesio

Longtemps dominateurs dans la rencontre, les Wallabies n'ont pas su concrétiser leurs temps forts, notamment en première mi-temps. Face au vent, les visiteurs décident de taper en touche toutes leurs pénalités, pendant que leurs adversaires laissent Mo'unga taper de loin la moindre occasion. L'ouvreur Noah Lolesio laisse filer deux pénalités et trois transformations. Le joueur des Brumbies ne réussira pas à régler la mire en fin de match. Seul le dernier est transformé. Des erreurs rédhibitoires au vu de la bonne fin de match des Australiens. Les Wallabies peuvent quand même se targuer d'avoir mis quatre essais à la Nouvelle Zélande, à Auckland. Une performance qu'ils n'avaient plus réalisé depuis 2005. C'est aussi la troisième fois dans l'histoire qu'ils inscrivent autant de points à l'Eden Park.

18. Le nombre effarant de fautes néo-zélandaises

Réalistes en attaque, les All Blacks ont surpris par leur indiscipline. A de multiples reprises, l'arbitre Paul Williams a sanctionné leurs fautes, surtout dans la zone de ruck. A l'image de Brodie Retallick, pénalisé pour des fautes en touche, dans un ruck et pour hors-jeu, les Kiwis terminent le match avec 18 fautes. Sur l'année 2021, ils portent leur moyenne de faute à plus de 14 par match. Une ombre au tableau qui ne les aura pas empêchés de remporter le match.

Par Gauthier Baudin