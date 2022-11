" On est drogués à ça, c'est un bon shoot "

Face à l’Afrique du Sud, le XV de France a signé sa douzième victoire d’affilée, terrassant par la même occasion le dernier géant de l’hémisphère sud (après l’Argentine, l’Australie et la Nouvelle-Zélande). Après le Grand chelem réalisé en mars dernier par les hommes de Fabien Galthié, rien ne semble, pour l’instant, arrêter des Bleus enivrés par la victoire. "Tous les joueurs sont allés chercher cette victoire. Pourtant, on sentait qu’elle rôdait par là, la défaite. Mais les joueurs l’ont refusé. Et à quel prix… Ils ont retourné le match, mis au supplice les Springboks, collisions après collisions. On continue de refuser la défaite. Pour le moment, on est même drogués à ça. C’est un bon shoot" appréciait le sélectionneur français.

" J’admire votre sélection "

Face aux sourires français, la désillusion sud-africaine. Les Springboks sont tombés sur un imposant os à Marseille. À l’inverse de 2018, où les Bleus avaient finalement lâché en fin de rencontre sur un essai de Bongi Mbonambi, la bande à Galthié a plié mais n’a pas rompu. Une amélioration notoire depuis la dernière confrontation contre les Springboks, saluée par Siya Kolisi. "J’admire votre sélection, salue Siya Kolisi. Quand elle a une opportunité, elle fonce et la saisit. Son jeu est très complet. Dans ce collectif, chacun connaît sa place et sait ce qu’il a à faire. Le peuple français peut être très fier".

Test-match - Siya Kolisi (Afrique du Sud)Icon Sport

" Il y a eu de la triche et des coups bas "

L’un des héros de la rencontre était insoupçonné avant le coup d’envoi. Rentré à l’heure de jeu à la place de Uini Atonio, Sipili Falatea a marqué l’essai de la victoire avec toute l’Afrique du Sud sur le dos. Si le pilier droit assure qu’il n’a pas marqué en deux temps, le Bordelais met également en lumière certains comportements sud-africains. "C’était un match à l’ancienne où il fallait taper dedans (sic). Il avait annoncé dans la semaine que ça allait être physique, du coup on s’est préparé pour ça. Ce n’était pas forcément plus intense que ce que nous avions imaginé, mais il y a eu de la triche, des coups bas que l’arbitre n’a pas forcément vus".

" J’encadrerai ce maillot, les chaussures et tout objet pouvant me rappeler cette journée "

Autres héros, de l'autre côté des Alpes où les Italiens ont à nouveau marqué l'histoire de leur nation, quelques mois après avoir gagné au pays de Galles. À Florence, les Australiens sont tombés face à plus fort, offrant des scènes de liesse irréelles. Dans ce flot d’émotions, Lorenzo Cannone a même prévu de garder à vie ses souvenirs contre les Wallabies. "J’encadrerai ce maillot, les chaussures et tout objet pouvant me rappeler cette journée. Nous avons vécu des émotions indélébiles", savourait Lorenzo Cannone.

" Les Springboks jouent pour broyer leurs adversaires "

La victoire française sur les Boks a également été entachée de cinq commotions et deux cartons rouges. Une intensité unique dans l’histoire récente du XV de France qui a suscité l’émoi dans l’opinion publique. Jean-Baptiste Grisoli, ancien médecin du Rugby club toulonnais et du XV de France a tenu à réagir. "En tant que père, je n’aurais pas aimé que mon fils se retrouve au milieu, mais je pense que j’aurais pu être fier aussi. Mais des joueurs sud-africains, nous en voyons tous les week-ends dans notre championnat qui n’est pas tendre non plus. Les Sud-Africains jouent pour broyer leurs adversaires. C’est un sport où diminuer physiquement l’adversaire fait partie du jeu, en restant dans la règle".