Avec deux victoires au compteur - trois si l’on y ajoute le succès des "French British Barbarians" face au XV de la Rose à Twickenham - le bilan est évidemment satisfaisant pour le groupe tricolore. Et même si le contenu de la dernière levée de la saison, face au Japon à Tokyo (15-20), fut bien moins abouti sur le plan du jeu que les deux précédentes sorties des Bleus, les raisons d’aborder sereinement la prochaine tournée de novembre ne manquent évidemment pas.

Déjà, les Bleus terminent la saison invaincus et, en attendant que ne soient joués samedi les derniers tests de l’Irlande en Nouvelle-Zélande ou du pays de Galles en Afrique du Sud, à la première place du classement mondial, ce qui n’était jusqu’ici jamais arrivé depuis la création du "ranking" de World Rugby en 2003.

Ensuite, la tournée en Asie a également permis au XV de France de se frotter à de nouveaux scénarii (avant le match à Tokyo, ils n’avaient par exemple jamais été menés au score à la mi-temps d’un match, cette saison) et d’appréhender un adversaire au profil radicalement différent de ce que proposent généralement les grosses écuries du circuit international : de fait, le Japon joue beaucoup, déplace la balle jusqu’à plus soif et face à ce rival certes naïf du point de vue défensif mais diablement dynamique, les coéquipiers de Charles Ollivon ont fichtrement bossé leur cardio, comme on dit…

Tanga est un "numérobis" crédible !

Enfin, il ressort de ce voyage en Asie divers enseignements importants, au niveau humain. Cette tournée qui devait servir à Fabien Galthié et son staff "d’incubateur", puisque tels furent les mots du sélectionneur, a rempli son rôle et permis de confirmer que le néo-Rochelais Yoan Tanga, très actif lors des trois matchs qu’il eut à disputer, pouvait constituer une alternative crédible au meilleur spécialiste du monde, le tank Gregory Alldritt. Ces deux hommes partageront d’ailleurs le temps de jeu au Stade rochelais comme le font depuis quelques temps à Toulouse les deux talonneurs actuls de l’équipe de France, Julien Marchand et Peato Mauvaka.

Aux côtés de Tanga, le deuxième-ligne Thibaud Flament, hyperactif en défense et précieux en touche, a marqué des points quand le trois-quarts centre de l’Union Bordeaux-Bègles Yoram Moefana, époustouflant lors du premier test face au Japon, a prouvé qu’il était désormais incontournable en équipe de France, que ce soit au milieu du terrain ou sur les extérieurs, le jeune homme étant capable d’occuper le poste d’ailier avec un talent identique.

Enfin, le demi de mêlée du Lou Baptiste Couilloud, intéressant sur chacune de ses entrées en jeu en Asie, s’est offert le droit de rêver à une ou plusieurs feuilles de match lors de la tournée de novembre au fil de laquelle les Tricolores affronteront tour à tour l’Australie, l’Afrique du Sud et le Japon. D’autres, tels Virimi Vakatawa, Demba Bamba, Thomas Jolmes ou Dylan Cretin, en difficultés sur le dernier test, ont en revanche semblé souffrir face aux Japonais et devront montrer un tout autre visage s’ils souhaitent bousculer la hiérarchie à leurs postes respectifs...