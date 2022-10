Il avait déclaré forfait début août, juste avant un match de Rugby Championship contre l'Argentine. Le joueur le plus capé de la sélection australienne (121 sélections - 64 capitanats) de retour dans le groupe a déclaré à l'AFP son "enthousiasme" à l'idée de revenir sur les terrains avec ce maillot. Il confirme donc qu'après des soucis de santé il va mieux même s’il en est le conscient ça ne sera pas toujours facile : " Je suis réaliste, il y aura des très bonnes journées et des journées où les réalités du voyage, du rugby seront difficiles. Cela fait partie du périple, et faire ce que l’on fait, c’est véritablement des montagnes russes."

Après son forfait, c'est le pilier James Sliper qui avait hérité du capitanat, et selon toute vraisemblance il devrait le conserver, ce qui n'a pas l'air de déranger Michael Hooper : " Ma position à propos du capitanat ? D’abord et avant tout, je soutiens totalement Slipper".

Test-Match - James Slipper devrait conserver le capitanat des WallabiesIcon Sport

Pour finir, bien qu'il soit de retour en équipe nationale, le troisième ligne ne se projette pas plus loin que la tournée et encore moins vers la Coupe du monde qui aura lieu en France : "Participer à de telles expériences, c’est extraordinaire. Mais je suis également réaliste: on peut se blesser dans une année de Coupe du monde et la manquer". S'il est présent dans le groupe australien en 2023, il disputera sa troisième Coupe du monde après 2015 et 2019.

L’Australie attaque sa tournée d’automne face à l’Ecosse samedi. Sont programmés ensuite la France (5 novembre), l’Italie (12 novembre), l’Irlande (19 novembre) et enfin le pays de Galles (26 novembre).