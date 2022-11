A Murrayfield, le XV du Chardon est passé très près de l'exploit. Finn Russell et ses coéquipiers ont fait la course en tête pendant de longues minutes, avant de voir les All-Blacks revenir au score et passer devant dans les derniers instants. Un scénario cruel pour les hommes de Gregor Townsend, qui ont longtemps pensé pouvoir signer la première victoire de l'histoire de l'Ecosse contre la Nouvelle-Zélande. Pourtant, tout avait mal commencer pour le XV du Chardon. Dans les dix premières minutes, la bande à Whitelock parvenait à inscrire deux essais, par l'intermédiaire de Samisoni Taukei'aho et Mark Telea, et prenait l'avantage (14-0). De quoi réveiller les Ecossais, qui ne tardèrent pas à réagir.

Quelques minutes plus tard, Stuart Hogg faisait parler tout son talent et glissait un coup de pied à suivre dans l'en-but des Kiwis. A la course avec Anton Lienert-Brown, l'arrière écossais se fit plaquer sans ballon. Une action qui changea le cours du match tant les conséquences fut lourdes. Le XV du Chardon fut gratifié d'un essai de pénalité (14-7) et le centre néo-zélandais écopa d'un carton jaune. En supérioritré numérique, les Ecossais commencèrent alors à dérouler leur jeu. Alors que les Néo-Zélandais tentaient tant bien que mal de relancer depuis leurs 22 mètres, Darcy Graham, très remuant cet après-midi, intercepta une passe à destination de Jordie Barrett et fila à l'essai. Voilà les deux équipes à égalité et le Murrayfield en feu. Méconnaissables après la remontée des Ecossais, les All-Blacks se mirent à déjouer. Constamment sanctionnés, ils concédèrent 9 pénalités avant la pause, les All-Blacks virent Russell propulser les siens en tête juste avant la pause, suite à une énième faute de leur part (17-14).

Une fin de match noire

Au retour des vestiaires, les Ecossais continuèrent à imposer leur rythme. L'ouvreur du Racing 92 ajouta même six points de plus, profitant des trop nombreuses faute des Kiwis en mêlée (23-14). Mais comme souvent, les Néo-Zélandais se réveillèrent dans le dernier quart d'heure. Après avoir gommé les trop nombreuses fautes qui gâchaient leur jeu, les All-Blacks investirent le camp écossais et multiplièrent les temps de jeu. Scott Barrett en profita pour inscrire un essai et donner l'avantage aux siens (24-23). En toute fin de match, Mark Telea signa un doublé pour sa première sélection, et enterra définitivement les espoirs écossais (31-23).

Le XV du Chardon concède donc une 30ème défaites en 32 rencontres face à la Nouvelle-Zélande. Comme en novembre 2017, date de leur dernière confrontation, Finn Russell et ses coéquipiers ont longtemps inquiété les Kiwis. Mais une nouvelle fois, les Blacks firent la différence en fin de match. La semaine prochaine, les Ecossais accueilleront l'Argentine tandis que les Kiwis iront à Twickenham défier l'Angleterre.

