Test Match - Les Springboks gagnent le deuxième test et la série contre l'Angleterre

Dans un scénario de début de match ressemblant fortement à celui de la semaine passée, les joueurs d'Erasmus auront encore dû courber l'échine avant de se reprendre et de remporter logiquement ce deuxième des trois tests contre les Anglais (23-12) ce samedi à Bloemfontein. Plus solides, agressifs et disciplinés, les coéquipiers de Kolisi en profitent aussi pour remporter la série, avant même le troisième et dernier match au Cap.

Ceux qui avaient eu la chance d'assister au spectaculaire premier round entre Boks et British la semaine passée à Jo'Bourg en redemandaient ce samedi à Bloemfontein et ses 1450m d'altitude. L'agressivité a été au rendez-vous. Le suspense aussi, mais seulement lors du premier acte. Si les Anglais ont encore tiré les premiers par leurs flèches Brown et May (11e et 13e), ils n'ont pas su insister davantage et on préféré l'alternance. En face, les Vert et Or n'ont attendu d'être menés que 12 à rien au score avant de réagir. Encore une fois, De Klerk a été un guide derrière sa mêlée. Ensuite, Vermeulen a toujours mis les siens dans le sens, marquant aussi l'essai du come-back (24e) après une percée décisive d'un Mtawarira qui fêtait sa 100e sélection !

Pollard de 58m !

Avec un arbitre Romain Poite vigilant à l'indiscipline anglaise croissante, la domination de ces derniers en mêlée fermée en début de rencontre a aussi faibli par la suite. Alors que Pollard a permis aux siens de passer devant à la pause (13-12) après une pénalité de 58m (!!!), les Springboks n'ont pas baissé en intensité et en saine agressivité quand les attaques des joueurs d'Eddie Jones ont trop souvent été conclues par des en-avants.

Et la mêlée, donc, a symbolisé la domination d'ensemble de Vert et Or qui se sont vu offrir un essai de pénalité logique (49e) avant que Hughes ne laisse ses compatriotes à quatorze et sans espoirs de retour, cette fois. Avant même le troisième et dernier match au Cap samedi prochain, les coéquipiers du premier capitaine de couleur des Boks, Siya Kolisi gagnent cette série de tests contre des Anglais en proie à quelques doutes quand Eddie Jones va voir la pression s'intensifier autour de lui.