A Hamilton, les Maori All Blacks ont facilement pris le large face à l'Irlande ce mercredi. Les Néo-Zélandais se sont imposés 32-17 face aux Irlandais d'Andy Farrell, qui affronteront les All Blacks à trois reprises cet été, les 2, 9, et 16 juillet. Avant le coup d'envoi du match, le XV du Trèfle a rendu un hommage particulier à Sean Wanui, décédé dans un accident de la route le 18 octobre. Le capitaine irlandais Bundee Aki s'est avancé au centre du terrain avant le haka des locaux, pour y déposer un maillot floqué du numéro 11, poste occupé par l'ancien joueur des Crusaders et des Chiefs. Disparu à l'âge de 25 ans, Sean Wanui avait porté la tunique des Maori All Blacks à plusieurs reprises au cours de sa carrière.