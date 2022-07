"Lors du premier match, nous avons commis beaucoup de fautes de main, on n'a pas su garder le ballon et on a perdu. La France, elle, s'est concentrée sur son jeu mais, cette fois, nous sommes préparés : on veut contrôler le match", a expliqué Sakate (29 ans, 29 sélections) en conférence de presse.

Même son de cloche du côté du deuxième ligne Warner Dearns : "La première période a été équilibrée mais on a fini par perdre parce qu'on n'a pas su contrôler le match, on a fait beaucoup de fautes. Cette fois, on va voir mais il va falloir contrôler le match, notamment en attaque".

"Nos points forts, c'est la vitesse et notre bonne forme. Demain (samedi, NDLR), il va falloir contrôler le match", a encore ajouté le demi de mêlée Naoto Saito.

Un plan de jeu auquel s'attendent les Bleus. "Comme nous jouons à deux arrières avec également Jalibert, que nos deux ailiers peuvent aussi être sollicités, on s'attend effectivement à ce qu'ils proposent plus d'équilibre dans leur jeu. Même s'ils nous ont surpris par leur style la semaine dernière, leur ADN reste quand même de beaucoup porter le ballon devant la ligne de défense. Mais sans doute vont-ils proposer plus de dépossession, ce qui ressemble davantage à un rugby européen", avait expliqué le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié.

Les hommes de Fabien Galthié ont signé samedi (42-23) un neuvième succès consécutif et visent donc une dixième victoire de rang, pour leur second - et donc dernier - match de la tournée estivale.