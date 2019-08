Les clichés voudraient qu'en Écosse, même en août, le soleil se refuse à réchauffer durablement des hommes pourtant si peu vêtus, sous leur kilt. Si quelques hommes en kilt traînaient effectivement à l'aéroport d’Édimbourg, pour contenter le touriste du folklore attendu, les rues de la capitale écossaise grouillaient surtout de robes et de bermudas, ce vendredi. Car, oui, il fait beau ! Une anecdote qui n'en est pas franchement une, à 24 heures de la rencontre qui opposera le XV de France à celui du chardon pour leur deuxième match de préparation avant le Mondial japonais.

Si les Bleus ont montré de belles intentions offensives il y a une semaine, à Nice (victoire 32-3), ils devraient pouvoir maintenir ce niveau d'ambition, demain sur la pelouse de Murrayfield (14h10, heure française). La météo, annoncée clémente, ne devrait en tout cas pas y être un frein.

Cette pelouse, toujours impeccable, les joueurs du duo Brunel-Galthié l'ont justement foulée ce vendredi pour leur traditionnel entraînement du capitaine. Lequel se nomme de nouveau Guilhem Guirado, détenteur habituel du brassard et qui avait ponctuellement délégué la mission à Jefferson Poirot, il y a une semaine, le temps de soigner un bobo musculaire.

Entraînement équipe de FranceRugbyrama

Fofana, forfait de dernière minute

Dès le début de l'entraînement du capitaine, une interrogation toutefois : où est donc passé Wesley Fofana ? Promu vice-capitaine des Bleus depuis l'intégration du duo Galthié-Labit au staff, le Clermontois endossait également le rôle de capitaine de la défense. Celui qui annonce les montées et autour duquel les autres joueurs s'organisent. Avec succès, à Nice, puisque les Bleus n'avaient pas encaissé le moindre essai. Une rareté chez eux.

Fofana, donc, ne jouera pas à Murrayfield. Victime d'une petite alerte musculaire, le Clermontois a dû déclarer forfait et laisser la place, au centre du terrain, à un Sofiane Guitoune initialement prévu hors groupe.

Si la grande forme du Toulousain n'est plus à démontrer depuis dix mois, le hic est tout de même sérieux pour le XV de France, dans son organisation collective. Une raison de plus de se méfier de ce déplacement à hauts risques en terre écossaise, où les Bleus passeront le test le plus sérieux de leur préparation.